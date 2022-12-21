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Sinop açıklarında gemi yangınında kahreden dehşet anları! 'Personelden birinin bacağı koptu'

21.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yabancı kuru yük gemisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebatın kurtarıldığı, gemi kaptanının da kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 3'ünün de durumunun ağır olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik de, personelden birinin bacağının koptuğunu ifade ederek yaşanan anları anlattı.

Sinop açıklarında gemi yangınında kahreden dehşet anları! 'Personelden birinin bacağı koptu'

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları devam ederken, kayıp gemi kaptanını arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Dün akşam gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

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GEMİDEKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 7 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi. Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

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"PERSONELDEN BİRİNİN BACAĞI KOPTU''

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

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Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

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"YAKLAŞIK 15 MİL SÜRÜKLENDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir."

BAZI PERSONELLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan gemi personelinin bir kısmının kimlikleri belirlendi. Kurtarma çalışmalarından sonra Sinop'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çoğu Mısır uyruklu personelden 13'ünün isimleri şu şekilde: Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).

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“YANIK VE HİPOTERMİ RİSKİNE RASTLANDI”

Yaralıların durumu hakkında yazılı açıklama yapan Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, yangın sırasında mürettebat denize atladığı için hemen hemen hepsinde yanıklarla birlikte hipotermi riskine de rastladığı kaydedildi. Yaralıların yanık, hipotermi ve travmaya yönelik müdahale edildiği belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla Bata gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

(AA/İHA)

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