Sinop ormanlarında renk cümbüşü

Karadeniz’in gözde kenti Sinop’ta sonbaharın gelmesiyle ağaçlar yeşil rengini sarı tonlarına bıraktı. Yüzölçümünün yüzde 64’ü ormandan oluşan Sinop’ta Boyabat ve Erfelek bölgesindeki ormanlarda oluşan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Sinop’un doğası, ormanı çok zengin. Türkiye’deki oransal olarak zengin ormanlardan birisi. Üstelik bu ormanlar hemen denize de yakın bölgelerde olduğu için şehir içerisinden hızlıca ulaşabilecek yerlerde ve denizle de çok bağlantısı olduğu için güzel. Kendi başına da çok güzel kestane ormanları var. Bunların tanıtılması gerekiyor. Fakat daha önce de bahsettik. Biz kendimiz çok kullanamadığımız, çok da kıymet veremediğimiz bir ürün. Dolayısıyla bu ürünü tanıtmakta zorlanıyoruz. Bunun için yapılması gerekenler şunlar:

Tanıtım öncesinde bir kere karavan kampları yapılması lazım. Çünkü insanların doğaya geliş şekilleri ya turlarla geliyorlar ya da karavan araçlarıyla ya da onlara benzer çadır ve benzeri gibi. Karavan ve kamping alanlarının oluşturulması lazım. Bugün şuan bildiğim kadarıyla Sinop’ta tek resmi kamp alanı bir tane var. Orası da bir sürü problem yaşıyor zaten. Her sene kapandı, açıldı, yıkıldı falan. Bizim kamp alanlarını genişletmemiz lazım. Burada tabi belki kamunun öncülük yapması gerekebilir” dedi.

Büyük şehirlerde ve yoğun stres altında yaşayan insanları Sinop ormanlarına davet eden Çobanoğlu, “O ormanlık bölgelere gittiğimiz zaman, rengarenk ormanları gördüğümüz zaman hep aynı şey oluyor. Bu güzelliği insanların yaşaması lazım. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan, yoğun stres altında yaşayan insanların böyle yerlere kaçmaya ihtiyacı var. Çünkü bu ormanlar insanı rahatlatıyor. Bunu herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum ve Sinop’a herkesi davet ediyorum" İfadelerine yer verdi.

