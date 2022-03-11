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Sinop'ta ağlara takıldı! '5 kilodan fazla, 3 bin TL'ye sattım'

11.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta ağlara takılan 5 kiloluk kalkan balığı 3 bin TL'ye satıldı. balıkçı Adnan Demir, 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şu anda 470-500-600 civarında. Komple 3 bin TL’ye verdim. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır” dedi.

Sinop'ta ağlara takıldı! '5 kilodan fazla, 3 bin TL'ye sattım'

Sinop’ta balıkçıların ağına takılan dev kalkan balığı, kilogramı 600 TL’den alıcı buldu.
Sinop’ta denize açılan balıkçıların ağına 5 kilo 200 gramlık kalkan balığı takıldı. Kilogramı ortalama 500-600 TL arasında satılan bu lezzetli balık, şehir dışında alıcısını buldu.

''3 BİN TL'YE VERDİM''

Genelde kalkan balığını büyük şehirlerdeki restoranların aldığını belirten balıkçı Adnan Demir, “Kayıklardan geldi, bir dip avında rast gelmiş. 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şuanda 470-500-600 civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor, şu anda pahalı tabi. Mesela komple 3 bin TL’ye verdim. Büyük şehirlerdeki restoranlar alıyor. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır” dedi.

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(İHA)

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Sinop
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