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  4. Sinop'ta kahreden ölüm! Hayvanları otlatmaya giden çocuk bu halde bulundu

Sinop'ta kahreden ölüm! Hayvanları otlatmaya giden çocuk bu halde bulundu

21.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta hayvanları otlatmak için ormanlık alana giden 15 yaşındaki Tahir Baykan'ın cesedi bulundu. Eve gelmemesi üzerine yapılan arama çalışmasında kahreden manzarayla karşılaşan kişiler Baykan'ın tüfekle vurulmuş olduğunu gördü. Olayla ilgili inceleme için cesedin yanında bulunan tüfeğe el konuldu.

Sinop'ta kahreden ölüm! Hayvanları otlatmaya giden çocuk bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana giden 15 yaşındaki Tahir Baykan, akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması yapıldı.

YANINDA TÜFEK BULUNDU

Yapılan aramada Baykan, köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 15 yaşındaki Baykan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme için cesedin yanında bulunan tüfeğe el konuldu.

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(İHA)

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Sinop
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