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  4. Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı

Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sinop'ta elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Nihat Demirtaş'ın (46) kullandığı 57 DF 706 plakalı kamyonet, Gazideresi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, sürücü Demirtaş ile oğlu Nihat Demirtaş (20) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, elektrik tellerinin yola temas ütmesi üzerine bölgede önlem aldı.

YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektriği kesmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Boyabat elektrik direği sinop trafik kazası

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