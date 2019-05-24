Sinop’ta Helesa Şenliği düzenlendi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Helesa Şenlikleri gerçekleştirildi.

Sinop'ta eski zamanlarda fırtınalı günlerde dalgalardan kaçarak, limana sığınan ve yiyecekleri bitince küçük bir takayı süsleyip maniler söyleyerek, sokaklarda yiyecek toplayan denizcilerden kalan ilginç gelenek, bu yıl da düzenlenen şenlikle yaşatıldı. Helasa Şenlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş Sinop kent merkezi Tersane mevkii Deniz Şehitleri Camii önünden başladı. Yürüyüşe katılanlar maniler söyleyip esnaftan ve kentlilerden bahşiş topladı. Yürüyüşe katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar, yaptığı konuşmada "1 yıl önce Helesaya ilk katıldığımda çok merak etmiştim nedir diye? Tabi artık öğrendik. Başkanımda tekrar bilgileri yeniledi. Bu bir yardımlaşma özellikle öğrencilere yönelik bir yardımlaşma faaliyeti. Yapanlara yardımcı olanlara katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. Şenliğin her yıl Ramazan ayında yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI



