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Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya düşen cipteki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğuca köyüne giden Mehmet Uysal yönetimindeki 34 CBF 937 plakalı cip, ana yoldan köy yönüne dönüş yaparken kontrolden çıktı. Yön levhasına çarpan cip tarlaya düştü.

Kazada, sürücü Mehmet Uysal ile aynı aileden Zehra Nur, Senanur, Emine Yaren, Mustafa Kemal ve Arife Uysal yaralandı.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arife Uysal, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Boyabat sinop trafik kazası

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