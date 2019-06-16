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Sinop'ta traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Sinop'ta traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Boyabat yönüne giden Raif Çaylı'nın kullandığı 55 JS 919 plakalı motosiklet, Yandak köyü yakınlarında Mehmet Uğur yönetimindeki 57 AY 655 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çaylı, 112 Acil Servis ekibince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çaylı, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çaylı'nın, Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede doktorluk yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
doktor Durağan Kaza Raif Çaylı sinop

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