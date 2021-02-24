Sır perdesi aralanıyor: Havada parçalarına ayrılmıştı!

Her şey, Cumartesi günü uçaktan gelen. "United 328 Heavy - Mayday Mayday ... Denver kalkış. United 328 Heavy Mayday. Uçakta motor arızası yaşandı - derhal dönmesi gerekiyor" mesajıyla başladı.

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.

Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

CNN'in haberine göre, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'ndan (NTSB) gelen bilgilere göre, bir ön araştırma, hasarın "metal yorgunluğu ile tutarlı" olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, PW4000 motorunun 22 bıçağa sahip olduğunu ve bunlardan birisinin jet motorunun muhafaza halkasının içine kaçmış olduğunu söyledi. Bir diğeri Colorado'daki bir futbol sahasında bulundu.