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Sır perdesi aralanıyor: Havada parçalarına ayrılmıştı!

24.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Sır perdesi aralanıyor: Havada parçalarına ayrılmıştı!

Cumartesi günü kalkıştan hemen sonra arızalan ve havada parçalara ayrıldıktan sonra acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili ilk tespitler yapıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, parçaları dört bir tarafa savrulan uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istemişti.

Her şey, Cumartesi günü uçaktan gelen. "United 328 Heavy - Mayday Mayday ... Denver kalkış. United 328 Heavy Mayday. Uçakta motor arızası yaşandı - derhal dönmesi gerekiyor" mesajıyla başladı.

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.

Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayolları'ndan, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

CNN'in haberine göre, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'ndan (NTSB) gelen bilgilere göre, bir ön araştırma, hasarın "metal yorgunluğu ile tutarlı" olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, PW4000 motorunun 22 bıçağa sahip olduğunu ve bunlardan birisinin jet motorunun muhafaza halkasının içine kaçmış olduğunu söyledi. Bir diğeri Colorado'daki bir futbol sahasında bulundu.

Araştırmacılar Pazartesi günü, uçağın sağ motorundaki bıçaklardan birisinin merkezde kırıldığını ve büyük olasılıkla açıklığın ortasında kırılan bir diğerine çarptığını söyledi.

NTSB Başkanı Robert Sumwalt, ilkinin "metal yorgunluğuyla tutarlı" hasar gösterdiğini belirtti.

Sumwalt, uçuş gövdesinin uçağı daha aerodinamik hale getirmek için tasarlanmış kritik olmayan bir kompozit parçaya da zarar verdiğini belirtti.

FAA Başkanı Steve Dickson yaptığı açıklamada, ülkede iç hat uçuşu için havalanan ancak dakikalar içinde motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yapan uçağa ilişkin United Havayollarından tüm Boeing 777'lerle ilgili soruşturma başlatması talimatı verdi.

Dickson, ön değerlendirmeye göre yalnızca Boeing 777 tipi uçakta kullanılan motor türüne özgü olan fan kanatçıklarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

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