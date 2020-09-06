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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle dünyada gündem oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptığı sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma günü Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'yi ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek verdi.

TRUMP, SIRBİSTAN'IN KUDÜS KARARINI DUYURDU, VUCIC'İN TEPKİSİ DÜNYA GÜNDEMİNE DÜŞTÜ

Trump, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. Trump konuya ilişkin açıklama yaptığı esnada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in tepkisi ise dünya gündemine oturdu.

Görüntülerde Vucic'in Trump’ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdiği görüldü.

"HABERİ OLMADAN İMZALADI" İDDİASI

Vucic’in Kudüs maddesinden haberi olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia edildi.

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