HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırbistan'dan Ukrayna'ya şok suçlama: Rusya seferlerine yönelik "sahte bomba ihbarları” yapıyor

Sırbistan'dan Ukrayna'ya şok suçlama: Rusya seferlerine yönelik "sahte bomba ihbarları” yapıyor

18.04.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'dan Ukrayna'ya çok konuşulacak bir suçlamada bulunuldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Air Serbia’nın Moskova uçuşlarına belirli aralıklarla yapılan sahte bomba ihbarlarının arkasında Ukrayna ve ismini vermediği bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu söyledi.

Sırbistan'dan Ukrayna'ya şok suçlama: Rusya seferlerine yönelik "sahte bomba ihbarları” yapıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, TV Pink kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna ve bir AB ülkesinin istihbaratının, Air Serbia’nın Moskova uçuşlarına yapılan “sahte bomba ihbarlarının” arkasında olduğunu iddia etti.

Bu uçuşların tamamen prensipler sebebiyle devam ettiğini aktaran Vucic, Sırbistan’ın özgür bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını kendilerinin alacağını belirtti.

SIRBİSTAN’DAKİ RUSYA SEFERLERİNE "SAHTE BOMBA İHBARLARI"

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası, Rusya’ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan’da, ülkeye yönelik uçuş seferleri "sahte bomba ihbarları" almaya başlamıştı.

Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’dan Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerine planlanan uçuş seferleri için defalarca sahte bomba ihbarı yapılmıştı.

AİR SERBİA’DAN RUSYA’YA SEFER SAYISINI ARTIRMA KARARI

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına karşı yaptırım olarak hava sahalarını Rusya'ya kapatırken, Sırbistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Serbia ise Rusya seferlerini daha büyük uçaklarla yapmaya başlamış ve sefer sayısını artırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'ya uçuşlarını durdurup, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı dönemde Air Serbia'nın Moskova'ya yaptığı seferleri ikiye katladığını belirterek, "Avrupa'da sadece Sırbistan, hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Ukraynalıların kanıyla para kazanmak, AB'ye girmeye aday bir ülkeye yakışmaz." ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan baskıların ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili özel Pink Televizyonu'na yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'dan Rusya'ya günlük uçak seferi sayısının bire indirildiğini belirtmişti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite oyununda akılalmaz olay! İsa'nın ölümü canlandırılırken can verdi, seyirci oyunun parçası sandıÜniversite oyununda akılalmaz olay! İsa'nın ölümü canlandırılırken can verdi, seyirci oyunun parçası sandı
Mirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdüMirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdü
CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.