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  4. Sırbistan, Türk Akımı projesinden yılda 185 milyon dolar kazanacak

Sırbistan, Türk Akımı projesinden yılda 185 milyon dolar kazanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Türk Akımı doğal gaz boru hattı sayesinde yılda 185 milyon dolar para kazanacağını söyledi.Rusya ile Türkiye arasında Rus gazının Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması ile ilgili projeden birçok ülke daha kazanç elde ediyor.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Türk Akımı doğal gaz boru hattı sayesinde yılda 185 milyon dolar para kazanacağını söyledi.
Rusya ile Türkiye arasında Rus gazının Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması ile ilgili projeden birçok ülke daha kazanç elde ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’da gerçekleşen Türk Akımı projesinin açılışına katılmasından ve vanaların açılmasından sonra birçok ülkeden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türk Akımı projesinin topraklarından geçmesi için uzun süre Rusya ve Türkiye ile diplomasi trafiğine giren Sırbistan’ın Devlet Başkanı projenin ülkesine sağlayacağı katkıdan bahsetti.
Vucic, Sırbistan toprakları üzerinde 403 kilometrelik doğalgaz boru hattı, ölçüm ve basınç istasyonunun kurulduğunu söyledi. Bulgaristan’da yaz aylarına kadar hattın döşenmesi ile ilgili çalışmaların süreceğini söyleyen Vucic hattın bu ayağının tamamlanmasından sonra Sırbistan’a gazın ulaşacağını söyledi.
Sırbistan’a ulaşacak olan gazdan ülkesinin 3 milyar metreküplük bir kısmını kullanacağını söyleyen Vucic, geri kalan doğalgazın Bosna Hersek, Macaristan ve Kosova gibi ülkelere dağıtılacağını ifade etti. Vucic, Sırbistan’ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı sayesinde her yıl 185 milyon dolarlık gelir elde edeceğini sözlerine ekledi.

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