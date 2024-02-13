Şirin Payzın ve konukları konuşurken... Halk Tv'de dikkat çeken anlar! Berat Albayrak'la ilgili tekzip metni programın ortasında ekrana yansıdı

Halk TV'deki 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' programında dikkat çeken anlar yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" adlı programda eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki iddiaları gündem olmuştu. Bitnel, hakemliğinin sona ermesinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu savunurken, söz konusu iddialar sonrası Halk TV tekzip ve düzeltme metni yayınlamak zorunda kaldı.

ŞİRİN PAYZIN: "VERELİM! BUYRUN"

O sırada canlı yayında olan Şirin Payzın, bir anda konuğunun sözlerini keserek "Şu tekzipi verelim, buyrun" dedi.

EKRAN TEKZİP METİN YANSIDI

Payzın'ın anonsu sonrası ekrana tekzip ve düzeltme metni geldi.

Söz konusu metinde şu ifadeler yer aldı:

"Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.

Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.

Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.

Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır."







