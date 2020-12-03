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Sirkeli bez yöntemi! Öğrenen herkes tuvaleti böyle temizliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tuvaleti daha hızlı ve daha kolay temizlemenin kullanışlı yolunu öğrenen herkes bu yöntemi deniyor. Gelin sirkeli temizlik yöntemini öğrenelim.

Sirkeli bez yöntemi! Öğrenen herkes tuvaleti böyle temizliyor

Tuvaleti temizlemek hiç de eğlenceli bir iş değildir. Yine de yapılmalı. Neyse ki klozetinize sirke dolu bir bez koyarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Bazen tuvaleti temizlemek için yanlış klor kullanıyoruz ama bunu yapmamıza gerek yok. Klorun yaptığı tek şey tuvaletinizi dezenfekte etmektir ve bu hiç de gerekli değildir. Klor klozetinizi derinlemesine temizlemez ve kireci çözmez.

SİRKELİ BEZ NE İŞE YARAR?

Klozetinize sirke içeren bir bez koymak, kireçlenmenin çözümü olabilir. Kireç tortusu, sirke gibi asidik sıvılarda çözünür, ki bu çamaşır suyu için söz konusu değildir. Bir beze biraz temizlik sirkesi koyup klozetinize koymanız yeterlidir. Bez daha sonra sirkenin asidik bileşenini yavaşça serbest bırakır ve kireç tortusu çözülür. Bu süper kolay bir çözüm ve ayrıca çok daha çevre dostudur.

GÜNÜN EN İYİ ZAMANI GECE

Tuvaletinizi kullanmak istediğinizde bezi kaseden çıkarmayı unutmayın. Bu nedenle geceleri bu numarayı uygulamak da en uygunudur çünkü tuvaleti geceleri çok daha az kullanıyoruz ve sirkenin emilmesi için yeterli zaman var.

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