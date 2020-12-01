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Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sandalet mevsimi gelene kadar veya ayak parmaklarımız arasında kaşıntı oluşana kadar genellikle ayağımıza fazla dikkat etmeyiz. Ayaklarınızı biraz fazla ihmal ettiniz mi ve bunu düzeltmenin zamanı geldi mi? Kendine evde su ve sirke ile iyi bir pedikür yap. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin adımları sıraladık.

Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak

Egzama, ayaktaki yaygın bir mantar enfeksiyonudur ve çoğunlukla ayak tabanında ve ayak parmaklarının arasında meydana gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, enfeksiyon sadece yüzme havuzlarından değil, çıplak ayakla dolaşırsanız başka yerlerden de bulaşıyor. Bu mantar enfeksiyonu, kuru, pul pul ve kaşıntılı cilde ve hatta iltihaplanma ve kabarcıklara neden olabilir. Sirkenin mantar önleyici etkisi nedeniyle, bu güçlü kokulu madde mantar enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olabilir. Bu faydalı çözümde ayaklarınızı düzenli olarak yıkamak semptomları azaltabilir ve enfeksiyonu yönetebilir.

HOŞÇAKAL TERLİ AYAK KOKUSU

Terli ayakların kötü şöhretli kokusu genellikle ayaklarınızda ve ayakkabılarınızda kalan ter ve bakteri kombinasyonundan kaynaklanır. Sirke hem mantarlara hem de bakterilere karşı kullanılabileceğinden, bu solüsyonu kötü kokuyu gidermek için kullanabilirsiniz. Ara sıra ayaklarınıza sirke banyosu uygulayarak, ayakkabılarınızı çıkarırken burnunuzu hızlıca tıkamanıza gerek kalmaz. Herkes sirke kokusundan hoşlanmayacağı için ayaklarınızı daha sonra iyice durulayın.

KURU AYAK SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR

Çatlaklar ve kuru ayaklar sadece çirkin değil, aynı zamanda acı verici ve rahatsız edici olabilir. Sirkedeki asitlik, kuru ayaklarınıza hak ettiği bir nemlendirici bakım sağlar. Muhtemelen, sirke banyosundan sonra ayaklarınızdaki cilt çok daha pürüzsüz olacaktır.

SİRKE BANYOSU NASIL YAPILIR?

Ayaklarınızı sirke banyosu ile şımartmak çocuk oyuncağı. Bir leğene veya kovaya 1 büyük bardak sirke koyun ve 2 büyük bardak ılık su ekleyin. Ayaklarınızı daldırmanız için küvet yeterince dolana kadar bu oranlarda tekrarlayın. Ne tür sirke kullandığınız önemli değil. Ayaklarınızı 10 ila 20 dakika sirke banyosunda bekletin, ardından tamamen kurulayın. Semptomlar geçene kadar ayaklarınız için her gün banyo yapın.

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