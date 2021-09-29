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Doğal ve ekonomik! Sirkenin bahçe ve çiçek bakımında mucizeler yarattığını biliyor muydunuz?

29.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden sadece yemeklerde kullandığımız sirkenin, neredeyse her gün yeni bir kullanım alanını öğrenmeye başladık. Meyve sebze yıkamak ve ev temizlemek konusunda harikalar yaratan sirke, bahçe bakımında da mutlu edecek çözümler sunuyor desek, ne dersiniz? İşte detaylar...

Doğal ve ekonomik! Sirkenin bahçe ve çiçek bakımında mucizeler yarattığını biliyor muydunuz?

Üzümden, elmadan ya da pirinçten yapılması fark etmiyor; çeşit çeşit sirkeler her derde deva olmaya devam ediyor. Peki sirkenin bahçe bakımında da en büyük destekçilerinizden biri olabileceğini biliyor muydunuz? "Sirke mucizesini bahçemde nasıl kullanırım?" diyenler için işte detaylar...

YABANİ OTLARDAN KURTULUN

Bahçeyle uğraşmaya başladığınızda sevgiyle büyüttüğünüz çiçeklerin yanında yabani otların da büyüdüğünü görürsünüz. Eğer çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa kimyasal maddelere de pek bulaşmak istemezsiniz. Tam da bu noktada sirke imdadınıza yetişir. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit:

  • Yapı marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz sprey başlıklı bir şişe edinin ve şişeyi sirkeyle doldurun.

  • Amaç sirkenin asit yapısından faydalanmak olduğu için suyla seyreltme yapmanıza gerek yok.

  • Kurtulmak istediğiniz yabani otların üzerine sirkeyi sıkın ve kısa sürede ortadan kaybolmalarını izleyin.

DÜZEN BOZAN HAYVANLARI UZAKLAŞTIRMANIN ZARARSIZ YOLU

Üzerine titrediğiniz bahçenizin etraftaki hayvanlar tarafından çukurla doldurulmasını veya bitkilerinizin tuvalet alanı olarak kullanılmasını istemezsiniz. Böyle bir durumda kimyasal olmayan ama etkili bir çözüm isterseniz sirkeye başvurun.

  • Eski ve kullanılmayan kumaşlardan uzunlamasına parçalar kesin ve bu parçaları sirkeye daldırın.

  • Bahçenizde çok yüksek olmayan yerlere bu parçaları asın.

  • Bu sayede hayvanlar bahçenizden uzak durmaya başlayacak.

SAKSILARINIZ HİÇ BU KADAR KOLAY TEMİZLENMEMİŞTİ

Kiremit saksılar bahçe ve balkon düzenlemelerinin vazgeçilmezi. Doğal duruşları ve ortama kattıkları sıcak hava sebebiyle çok sık tercih ediliyorlar. Kullanımları güzel ama peki ya temizlikleri? Sirke pek de hoş olmayan bu süreci kolaylaştırmanıza destek olacak.

  • Sirkeyi su ile seyrelterek bir temizlik solüsyonu oluşturun.

  • Kiremit saksılarınızı hazırladığınız solüsyonu bir sünger vasıtasıyla kullanarak temizleyin.

  • Bu sayede saksılarınızın üzerindeki kirler hem çok daha kolay çıkacak hem de saksıların renkleri yenilenecek.

ÇİÇEKLENME ZAMANINA DESTEK

Bazı bitkiler güzel çiçeklerini sergileyebilmek için asit değeri yüksek bir toprağa ihtiyaç duyar. Sirke bunu doğal yoldan sağlar. Bitkinizi iyi tanıyıp asitli toprak ihtiyacından emin olduktan sonra sirkeden yardım alabilirsiniz.

  • 4 litre suya yaklaşık 1 fincan sirke ekleyin ve bitkinizin toprağına dökün.

  • Eğer bitkiniz bahçede değil de saksıdaysa su miktarını azaltın.
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