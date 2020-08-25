Sirkenin bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymadınız! Bacaklarınıza sürün ve...

Elma sirkesini evde kullanmanın en popüler yollarını topladık.

BEYAZ EŞYALARDAKİ KİRECİ YOK EDİN

Çamaşır makinenizin veya bulaşık makinenizin kirecini kolayca çözebilir veya sadece birkaç bardak elma sirkesi ile yıkayabilirsiniz. Önce makinenizi kısa programda boş olarak çalıştırın. 3-4 dakika sonra 2 bardak elma sirkesi ekleyin.

TAZE ÇİÇEKLERİN ÖMRÜNÜ UZATIR

2 yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 litre ılık suyu karıştırıp çiçekleri içine koyun. Bu numara, çiçeklerinizin birkaç gün daha taze görünmesine yardımcı olacaktır.

KURU LEKELERİN TEMİZLENMESİ

1 çorba kaşığı bulaşık sabunu, 1 çorba kaşığı beyaz sirke ve 2 bardak ılık suyu karıştırın. Bu karışım eskiden kalmış lekeleri bile çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Bu karışımı bulaşık deterjanıyla birlikte bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.

ARABA CAMLARININ DONMASINI ÖNLEME

Pencerelerin donmasını önlemek için kışın elma sirkesi kullanın. Arabanızın camlarını 3: 1 oranında sirke ve su karışımı ile yıkayın.

DRENAJ TIKANIKLARININ GİDERİLMESİ

Karbonat, sirke ve su karışımı en kötü kanalizasyon tıkanıklıklarından bile kurtulmanıza yardımcı olabilir. Lavabo giderine yarım bardak karbonat koyun, ardından bir bardak sirke ve aynı miktarda kaynamış su ekleyin. 20 dakika sonra gidere biraz musluk suyu dökün. Bu, drenaj tıkanmalarını önlemenin çok iyi bir yoludur.