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Sirkenin bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymadınız! Bacaklarınıza sürün ve...

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Size verdiğimiz sirkeli yöntemlerle pahalı temizlik ürünlerinden hemen kurtulacak, hem cebinizi fazla masraftan kurtaracak hem de kendinizi sağlıklı tarafta tutacaksınız.

Sirkenin bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymadınız! Bacaklarınıza sürün ve...

Elma sirkesini evde kullanmanın en popüler yollarını topladık.

BEYAZ EŞYALARDAKİ KİRECİ YOK EDİN

Çamaşır makinenizin veya bulaşık makinenizin kirecini kolayca çözebilir veya sadece birkaç bardak elma sirkesi ile yıkayabilirsiniz. Önce makinenizi kısa programda boş olarak çalıştırın. 3-4 dakika sonra 2 bardak elma sirkesi ekleyin.

TAZE ÇİÇEKLERİN ÖMRÜNÜ UZATIR

2 yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 litre ılık suyu karıştırıp çiçekleri içine koyun. Bu numara, çiçeklerinizin birkaç gün daha taze görünmesine yardımcı olacaktır.

KURU LEKELERİN TEMİZLENMESİ

1 çorba kaşığı bulaşık sabunu, 1 çorba kaşığı beyaz sirke ve 2 bardak ılık suyu karıştırın. Bu karışım eskiden kalmış lekeleri bile çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Bu karışımı bulaşık deterjanıyla birlikte bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.

ARABA CAMLARININ DONMASINI ÖNLEME

Pencerelerin donmasını önlemek için kışın elma sirkesi kullanın. Arabanızın camlarını 3: 1 oranında sirke ve su karışımı ile yıkayın.

DRENAJ TIKANIKLARININ GİDERİLMESİ

Karbonat, sirke ve su karışımı en kötü kanalizasyon tıkanıklıklarından bile kurtulmanıza yardımcı olabilir. Lavabo giderine yarım bardak karbonat koyun, ardından bir bardak sirke ve aynı miktarda kaynamış su ekleyin. 20 dakika sonra gidere biraz musluk suyu dökün. Bu, drenaj tıkanmalarını önlemenin çok iyi bir yoludur.

KÜFE KARŞI ETKİLİDİR

Saf sirke, küften kurtulmanıza yardımcı olabilir. Sıvıyı etkilenen noktalara püskürtün ve yüzeyi sert bir süngerle ovalayın. Sirke buharlaşsın. Bu, klorlu ağartıcı kullanmaktan daha güvenli ve daha etkilidir.

MİKROPLARA KARŞI ETKİLİDİR

1: 1 oranında sirke ve su karışımı mutfaktaki mikropları öldürecektir. Bu malzemeleri karıştırın ve sıvıyı bir sprey şişesine dökün. Çevre dostu bir antimikrobiyal karışım elde edeceksiniz. Mikrodalga fırınınızı kolayca ve hızlı bir şekilde yıkayabilir ve kesme tahtalarınızı dezenfekte edebilirsiniz.

MUSLUKLARINIZI VE DUŞUNUZU TEMİZLEYİN

Duşunuzu 1: 1 oranında su ve sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz. Duş başlığını karışımla birlikte bir tencereye koyun ve 5-7 dakika kaynatın. Soğumasını bekleyin. Musluklarınızı saf elma sirkesi ve süngerle temizleyebilirsiniz.

FIRININIZI TEMİZLEYİN

Fırını temizlemek için su ve sirke solüsyonu kullanılabilir. Bu, pişirme sırasında yağın fırın yüzeyinde kalmasını önleyecektir. Aynısı bir mikrodalga ile de yapılabilir.

SELÜLİTTEN KURTULUN

Ve şimdi beklenmedik bir şey! 3 ölçek elma sirkesini 1 ölçek E vitamini yağıyla karıştırın ve karışımı günde iki kez cildinize masaj yaparak uygulayın. Bu selülitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

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