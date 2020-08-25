Sirkenin bu kullanım alanlarını daha önce hiç duymadınız! Bacaklarınıza sürün ve...

Elma sirkesini evde kullanmanın en popüler yollarını topladık.
Çamaşır makinenizin veya bulaşık makinenizin kirecini kolayca çözebilir veya sadece birkaç bardak elma sirkesi ile yıkayabilirsiniz. Önce makinenizi kısa programda boş olarak çalıştırın. 3-4 dakika sonra 2 bardak elma sirkesi ekleyin.
2 yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 litre ılık suyu karıştırıp çiçekleri içine koyun. Bu numara, çiçeklerinizin birkaç gün daha taze görünmesine yardımcı olacaktır.
1 çorba kaşığı bulaşık sabunu, 1 çorba kaşığı beyaz sirke ve 2 bardak ılık suyu karıştırın. Bu karışım eskiden kalmış lekeleri bile çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Bu karışımı bulaşık deterjanıyla birlikte bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.
Pencerelerin donmasını önlemek için kışın elma sirkesi kullanın. Arabanızın camlarını 3: 1 oranında sirke ve su karışımı ile yıkayın.
Karbonat, sirke ve su karışımı en kötü kanalizasyon tıkanıklıklarından bile kurtulmanıza yardımcı olabilir. Lavabo giderine yarım bardak karbonat koyun, ardından bir bardak sirke ve aynı miktarda kaynamış su ekleyin. 20 dakika sonra gidere biraz musluk suyu dökün. Bu, drenaj tıkanmalarını önlemenin çok iyi bir yoludur.
Saf sirke, küften kurtulmanıza yardımcı olabilir. Sıvıyı etkilenen noktalara püskürtün ve yüzeyi sert bir süngerle ovalayın. Sirke buharlaşsın. Bu, klorlu ağartıcı kullanmaktan daha güvenli ve daha etkilidir.
1: 1 oranında sirke ve su karışımı mutfaktaki mikropları öldürecektir. Bu malzemeleri karıştırın ve sıvıyı bir sprey şişesine dökün. Çevre dostu bir antimikrobiyal karışım elde edeceksiniz. Mikrodalga fırınınızı kolayca ve hızlı bir şekilde yıkayabilir ve kesme tahtalarınızı dezenfekte edebilirsiniz.
Duşunuzu 1: 1 oranında su ve sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz. Duş başlığını karışımla birlikte bir tencereye koyun ve 5-7 dakika kaynatın. Soğumasını bekleyin. Musluklarınızı saf elma sirkesi ve süngerle temizleyebilirsiniz.
Fırını temizlemek için su ve sirke solüsyonu kullanılabilir. Bu, pişirme sırasında yağın fırın yüzeyinde kalmasını önleyecektir. Aynısı bir mikrodalga ile de yapılabilir.
Ve şimdi beklenmedik bir şey! 3 ölçek elma sirkesini 1 ölçek E vitamini yağıyla karıştırın ve karışımı günde iki kez cildinize masaj yaparak uygulayın. Bu selülitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.