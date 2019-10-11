Şırnak gazisine "demir levhalı" saldırı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Şırnak gazisi İsmail Kumartaşlı, otopark tartışması yaşadığı kişinin demir levhalı saldırısına uğradı.

Şırnak gazisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'ndeki bir iş merkezi önünde, engelli ve gaziler için ayrılan otoparka aracını park eden Erhan K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler ikiliyi ayırdı.

Gazi Kumartaşlı, iş merkezindeki dernek binasına götürüldü. Hırsını alamayan Erhan K. ise bir apartmanın bahçesindeki "çimlere basmayın" yazılı demir levhayı sökerek, gazi Kumartaşlı'nın 35 NMM 35 plakalı otomobiline vurdu, arka camı kırdı.

Bu sırada otomobilin içindeki gazinin 5 yaşındaki oğlu Melih Kumartaşlı, büyük korku yaşadı. Elindeki demir levhayla dernek binası giren Erhan K, burada Kumartaşlı'ya saldırdı.

Kendisini sandalyeyle savunan gazi Kumartaşlı, vatandaşların da yardımıyla uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgaya müdahale etti.