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Şırnak gazisine "demir levhalı" saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, otopark tartışması yaşadığı kişinin, "çimlere basmayın" yazılı uyarı levhasıyla saldırısına uğradı - Şırnak gazisi Kumartaşlı: - "Buraya aracını koymuş, eşimle konuştuğum sırada müdahalede bulundu. Apartmanın önünden aldığı demir levhaya önce otomobilimin camını parçaladı sonra da dernek binasında bana saldırdı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Şırnak gazisi İsmail Kumartaşlı, otopark tartışması yaşadığı kişinin demir levhalı saldırısına uğradı.

Şırnak gazisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'ndeki bir iş merkezi önünde, engelli ve gaziler için ayrılan otoparka aracını park eden Erhan K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler ikiliyi ayırdı.

Gazi Kumartaşlı, iş merkezindeki dernek binasına götürüldü. Hırsını alamayan Erhan K. ise bir apartmanın bahçesindeki "çimlere basmayın" yazılı demir levhayı sökerek, gazi Kumartaşlı'nın 35 NMM 35 plakalı otomobiline vurdu, arka camı kırdı.

Bu sırada otomobilin içindeki gazinin 5 yaşındaki oğlu Melih Kumartaşlı, büyük korku yaşadı. Elindeki demir levhayla dernek binası giren Erhan K, burada Kumartaşlı'ya saldırdı.

Kendisini sandalyeyle savunan gazi Kumartaşlı, vatandaşların da yardımıyla uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgaya müdahale etti.

Polis ekipleri, camı kırılan otomobilde ve dernek binasında incelemelerde bulundu.

Gazi Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek binasının bulunduğu iş merkezi önünde Erhan K'nin aracını yanlış park ettiğini ve eşiyle konuştuğu sırada kendisine küfür ettiğini söyledi.

Kendisinin de Erhan K'ye karşılık verdiğini dile getiren gazi Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Erhan K'yi hiç tanımam, etmem. Buraya aracını koymuş, eşimle konuştuğum sırada müdahalede bulundu. Apartmanın önünden aldığı demir levhaya önce otomobilimin camını parçaladı sonra da dernek binasında bana saldırdı. Öldürmeye kastı vardı."

Gazi Kumartaşlı ile Erhan K. birbirinden şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Kumartaşlı ile Erhan K. emniyette götürüldü.

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İsmail Kumartaşlı kavga Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit Dyl ve Yetinleri Derneği

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