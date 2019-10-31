HABER

Şırnak'ta eylem ve gösteriler 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği, kentte düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Şırnak'ta eylem ve gösteriler 15 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler Şırnak il merkezi ve İlçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralıAfrin’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı
Van’da baston görünümlü kılıç ele geçirildiVan’da baston görünümlü kılıç ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak Şırnak Valiliği gösteri ve yürüyüş yasağı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

Erzincan'da trafik kazası: İki asker yaralandı

Erzincan'da trafik kazası: İki asker yaralandı

Pakistan'da yolcu treninde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Çok sayıda kişiye FETÖ operasyonunda gözaltı kararı! Aralarında iş adamları da var

Aralarında iş adamları da var!

Afganistan'da bombalı motosikletle saldırı! Yaralılar var

Afganistan'da bombalı motosikletle saldırı!

Ankara'da trafik kazası! Sürücü şoka girdi

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.