Şırnak’ta İl Seçim Kurulu’na yürümek isteyen gruba müdahale: 11 gözaltı

Kentte DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, Şırnak merkez ve Uludere ilçesi seçim sonuçlarına itiraz için İl Seçim Kurulu’na yürümek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müzakerede sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan bir ekibin gitmesine izin verileceği belirtildi.

Parti yöneticilerinden oluşan grup, Ömer Kabak Meydanı'ndan yürüyerek seçim kuruluna gitmeye karar verdi. Heyetin yürüyüşünden sonra kalabalık da peşlerinden gidince polis, dağılmaları yönüne uyardı. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba, polis müdahale etti. 11 kişi gözaltına alındı. DEM Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Turan Saltan da gözaltına alındı. Görüşmeler sonucunda Saltan serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





