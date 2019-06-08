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Şırnaklılar, Feraşin yaylasına akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Bayramda tatile gidemeyen vatandaşlar günlerini değerlendirmek için Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Feraşin ve 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan yaylalara akın etti.Şırnak’ta vatandaşlar, aileleriyle birlikte kentin gürültüsünden uzak yerleri tercih etti.

Bayramda tatile gidemeyen vatandaşlar günlerini değerlendirmek için Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Feraşin ve 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan yaylalara akın etti.
Şırnak’ta vatandaşlar, aileleriyle birlikte kentin gürültüsünden uzak yerleri tercih etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerin başında güvenlik güçleri tarafından teröristlerden arındırılan Feraşin ve Kato Dağı eteklerinde bulunan yaylalar oldu. Vatandaşlar, adeta yaylalara hücum ederek uzun süren kış mevsiminin ardından çok özledikleri yaylaların keyfini doyasıya yaşadı. Şırnak ve çevre illerden gelen vatandaşlar Beytüşşebap Zümrüt Kaplıcasında geceleri çadır kurarak, Kato Dağı manzarasında yüzmenin keyfini de çıkarıyor. Gündüzleri ise yaylalara akın ediyor.

Terör bitti vatandaşlar yaylalara akın etti
Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan Feraşin yaylasında, benzersiz doğal güzellikleri ve temiz havasıyla, güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları sonrası huzur hakim oldu. Güvenlik ortamın sağlandığı Feraşin yaylası, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar temiz hava solumanın ve soğuk sularından içmenin mutluluğunu yaşadı.
Feraşin yaylasına gezmek için gelen Selahattin Taşar, yaylanın doğa harikası bir yer olduğunu belirterek yetkililerin bir an evvel yolları onarıp tanıtıp buranın tanıtımını yapması gerektiğini söyledi. Taşar, "Bu yaylalar artık huzur yaylası diyebiliriz. Mevsimin bu ayında bile bir tarafı karlarla kaplı, bir tarafı yeşillik ve bir tarafı sular. Ben çok mutlu oldum. İnşallah bir daha terör sıkıntısı yaşamayız ve sürekli bu yaylalara rahat bir şekilde gelebiliriz" dedi.

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