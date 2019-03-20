HABER

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın Ordu'daki babaevine acı haber ulaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın (29) Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Bahattin ve annesi Emine Damcı'nın Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından Damcı ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin baba evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Vali Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz da eve gelerek aileye taziyelerini iletti.

Öte yandan, evin önünde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Damcı'nın, bekar olduğu öğrenildi.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Başarılı akademisyenler ödüllendirildiBaşarılı akademisyenler ödüllendirildi
'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Altınordu ordu şehit

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Sude ile 'Bozoğlan'ın dostluğu sosyal medyayı salladı

Küçük Sude ile 'Bozoğlan'ın dostluğu sosyal medyayı salladı

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Günlük burç yorumları 20 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.