Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta 82 okuldan yaklaşık bin 250 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren takımlara kupaları ve öğrencilere de madalyaları verildi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organize ettiği ve Şırnak Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni yapıldı. Etkinliğe, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, gayelerinin çocukların sağlıklı, sıhhatli bir ortamda yaşaması ve iyi bir eğitim alması olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak yetişmeniz ve hayata hazırlanmanızdır. Bu doğrultuda biz devlet olarak bütün kaynaklarımızı sizlere seferber ediyoruz. Sizin aileleriniz de sizin daha iyi bir eğitim alabilmeniz, daha sağlıklı yaşamanız için tüm imkanlarını sarf etmektedirler. Bu örnekte olduğu gibi sivil toplumun gönüllü faaliyetleri anlamlıdır, çok değerlidir. Bunlardan biride Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu ve spor kulüplerinin uyguladığı az sayıdaki ilde yaptığı bunlardan biride Şırnak ilimiz. Bu turnuva çok anlamlıdır, değerlidir. Her şeyden önce buradaki amaç, siz değerli yavrularımızın spor yapması, kendi becerilerini ortaya koyması ve birbirleriyle kaynaşmasıdır. Şırnak il genelinde bin 250 çocuktan 82 takım oluşturarak bu turnuvaya dahil ettik. Kent merkezi ve ilçelerden 82 takım bir araya geldi. Bunlar hem yarıştı, kaynaştı, arkadaş oldunuz, kardeş oldunuz. Tabi ki siz her şeyin en iyisine layıksınız. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek ve sizleri daha iyi ortamlarda geleceğe el birliğiyle hazırlayacağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.