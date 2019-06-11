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Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 82 okuldan yaklaşık bin 250 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Şırnak’ta 82 okuldan yaklaşık bin 250 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren takımlara kupaları ve öğrencilere de madalyaları verildi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organize ettiği ve Şırnak Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni yapıldı. Etkinliğe, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Programda konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, gayelerinin çocukların sağlıklı, sıhhatli bir ortamda yaşaması ve iyi bir eğitim alması olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak yetişmeniz ve hayata hazırlanmanızdır. Bu doğrultuda biz devlet olarak bütün kaynaklarımızı sizlere seferber ediyoruz. Sizin aileleriniz de sizin daha iyi bir eğitim alabilmeniz, daha sağlıklı yaşamanız için tüm imkanlarını sarf etmektedirler. Bu örnekte olduğu gibi sivil toplumun gönüllü faaliyetleri anlamlıdır, çok değerlidir. Bunlardan biride Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu ve spor kulüplerinin uyguladığı az sayıdaki ilde yaptığı bunlardan biride Şırnak ilimiz. Bu turnuva çok anlamlıdır, değerlidir. Her şeyden önce buradaki amaç, siz değerli yavrularımızın spor yapması, kendi becerilerini ortaya koyması ve birbirleriyle kaynaşmasıdır. Şırnak il genelinde bin 250 çocuktan 82 takım oluşturarak bu turnuvaya dahil ettik. Kent merkezi ve ilçelerden 82 takım bir araya geldi. Bunlar hem yarıştı, kaynaştı, arkadaş oldunuz, kardeş oldunuz. Tabi ki siz her şeyin en iyisine layıksınız. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek ve sizleri daha iyi ortamlarda geleceğe el birliğiyle hazırlayacağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

"Çocuklarımız büyük keyif aldı"
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ise 2 ay önce Şırnak Valiliği tarafından Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’ni başlattıklarını söyledi. Mutlu, "Bugün nasip oldu kupa, madalya ve kapanış törenlerini yaptık. Çocuklarımız büyük bir keyif aldılar. İnşallah seneye de büyük bir katılım ile yapacağız. Bu sene rekor kırıldı. Bin 250 kişi ile mendil kapmaca, seksek oyunlarımızı oynadı. İnşallah seneye de bu sayıyı iki katına çıkaracağız, çünkü çok ciddi bir talep var. Ben bütün çocuklarımız kutluyorum" diye konuştu.
24 Mart 2019 tarihinde başlayan ve 2 ay süren Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali, bu yıl 3 kategoride yapıldı. Karşılaşmalara 82 takımdan bin 230 öğrenci katıldı. Oldukça çekişmeli karşılaşmalar sonucunda final karşılaşması yapılarak arkasından ödül törenine geçildi. Karşılaşmalara aileler de ilgi gösterdi. Programın sonunda 3 kategoride derece alan öğrenciler ile en centilmen öğrencilere toplamda 6 kupa ile bin 250 madalya protokol üyelerince verildi.
Program hatıra fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi

Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali sona erdi
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