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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.Y. ve M.E.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 5 kilogram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.E.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cizre uyuşturucu operasyonu

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