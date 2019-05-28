Sırp popstar Alanya’da

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkililerinin Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen uluslararası turizm fuarında temas kurduğu Sırp popstar Milica Pavlovic, çekeceği klibin ön çalışmalarını yapmak için ekibiyle birlikte Alanya’ya geldi.

Balkanlar’da ve Rusya’da takip edilen popstar Milica Pavlovic’in Alanya’da çekeceği klip bölge tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Klip çalışmasıyla ilgili açıklama yapan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, klip projesinin Alanya tanıtımına, Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

"Milyonlara ulaşacağız"

Güneş yaptığı açıklamada, “Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya’da klip çekmesini sağlamış ve TV’lerde Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Bu yıl da çok önemli bir çalışma içindeyiz ve gelecekte misafirimiz olabilecek çok sayıda yabancıya ulaşacağız. Pavlovic’in Alanya’da klip çalışması yapması, turizm alanında Sırbistan pazarında elimizi güçlendirirken bir yandan da iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen güçlü bağları daha da sağlamlaştıracak. Yapılan ortak çalışma karşılıklı vize muafiyeti olan iki ülkenin turizm hareketliliğine olumlu yansıyacak" dedi.