Sırt ağrıları tarihe karışıyor! Evde yapabileceğiniz bu egzersizler sayesinde...

Yapılan çalışmalar her 5 kişiden birinin sırt ağrısı yaşadığını gösteriyor. Bu ağrı şikayetlerinin geneli, kaslardan kaynaklı olsa da bazıları ciddi hastalıkların belirtilerinden bir tanesi olabilir. Sırt ağrılarının genel nedeni düzenli bir spor hayatına sahip olmamaktan kaynaklanıyor. Stres de boyundan bele kadar uzanan omurga çevresindeki kaslarda kasılmalara bağlı ağrılara neden olabiliyor.
SIRT AĞRILARINA İYİ GELECEK EGZERSİZLER
KERTENKELE DURUŞU
Vücudunuzu gerdirmenizi sağlayacak bu harekete aşağı doğru bakan köpek pozu vererek başlayın. Sol elinizin dış tarafına doğru sol ayağınızı yakınlaştırın. Avuçlarınıza iyi baskı yapın ve göğsünüzü öne doğru getirin. Bu pozisyonda kalın ve vücudunuzu iyice gerdirin. Ortalama 5 saniye bu pozisyonu uygulayın.
YANA ESNEME DURUŞU
Ayaktayken bacaklarınızı birbirinden 1-2 metre ayırın. Kollarınızı omuz yüksekliğine kaldırdıktan sonra yanlara doğru avuç içine alın. Sol ayağınızı doksan derece sola çevirin ve sağ ayağınızı hafifçe içe doğru döndürün. Sol uyluğunuzu çevirdikten sonra dizinizi bükerek dik açı oluşturun. Uyluklarınızı mümkün mertebe paralel tutmaya çalışın. Sol elinizi bükerek sol dizinize indirin. Sağ elinizi yukarı kaldırın ve elinizi sağ kulağınızın arkasından avucunuzla gerdirin. Kafanızı çevirerek sağ elinize bakın. Yaklaşık 30 saniye bu pozisyonda bekleyin.
BAĞLI AÇI
Sırtınızı duvara yaslayın ve oturun. Bacaklarınızı bükerek topuklarınızı pelvisinize çekin. Ayaklarınızı birbirine bastırın ve sonrasında dizlerinizi indirin. Mümkün mertebe topuklarınızı pelvisinize çekerek 5 derin nefes alın. Başınızı 5 derin nefes için indirin.
YARIM KELEBEK DURUŞU
Sırt üstü bir yere yatın. Bacaklarınızı birleştirdikten sonra sol bacağınızı bükün. Ayağınızı sağ uyluğunuzun içine getirin ve kollarınızı öne getirerek sağ bacağınız boyunca parmaklara doğru uzanın. Ortalama 30 saniye bu duruşta kalın. 30 saniye sonrasında sırtınızda rahatlama hissedebilirsiniz.
MASA YARDIMI İLE GERİLME
Masa ile aranızda bir kol boyu kadar bir boşluk bırakın. Hafifçe dizlerinizi büktükten sonra ellerinizle masanın değebileceğiniz yerine kadar üst bedeninizi öne çekin. Kollarınız gerginken baş hizanızın omuzlar ile aynı olmasına dikkat edin. Bu pozisyonu 10 saniye boyunca uygulayarak sırtınızdaki kas ağrılarınızı hafifletebilir hatta ortadan kaldırabilirsiniz.
SIRT AĞRILARI İÇİN FAYDALI POZİSYON
Sağ yanınızın üzerine yattıktan sonra sol dizinizi kırın ve sol bileğinizi eliniz ile kavrayın. Sol uyluğunuzdaki kasların kasılmasını hissetmek için bileğinizi dikkatlice çekin. Bu hareketi diğer yanınızda da yaparak tekrarlarken omurganızın fazla bükülmemesine dikkat edin. Yaklaşık 30 saniye boyunca bu pozisyonda kaslarınızın kasılmasını sağlayın.
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