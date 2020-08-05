Sırt ağrıları tarihe karışıyor! Evde yapabileceğiniz bu egzersizler sayesinde...

Yapılan çalışmalar her 5 kişiden birinin sırt ağrısı yaşadığını gösteriyor. Bu ağrı şikayetlerinin geneli, kaslardan kaynaklı olsa da bazıları ciddi hastalıkların belirtilerinden bir tanesi olabilir. Sırt ağrılarının genel nedeni düzenli bir spor hayatına sahip olmamaktan kaynaklanıyor. Stres de boyundan bele kadar uzanan omurga çevresindeki kaslarda kasılmalara bağlı ağrılara neden olabiliyor.

SIRT AĞRILARINA İYİ GELECEK EGZERSİZLER

KERTENKELE DURUŞU

Vücudunuzu gerdirmenizi sağlayacak bu harekete aşağı doğru bakan köpek pozu vererek başlayın. Sol elinizin dış tarafına doğru sol ayağınızı yakınlaştırın. Avuçlarınıza iyi baskı yapın ve göğsünüzü öne doğru getirin. Bu pozisyonda kalın ve vücudunuzu iyice gerdirin. Ortalama 5 saniye bu pozisyonu uygulayın.

YANA ESNEME DURUŞU

Ayaktayken bacaklarınızı birbirinden 1-2 metre ayırın. Kollarınızı omuz yüksekliğine kaldırdıktan sonra yanlara doğru avuç içine alın. Sol ayağınızı doksan derece sola çevirin ve sağ ayağınızı hafifçe içe doğru döndürün. Sol uyluğunuzu çevirdikten sonra dizinizi bükerek dik açı oluşturun. Uyluklarınızı mümkün mertebe paralel tutmaya çalışın. Sol elinizi bükerek sol dizinize indirin. Sağ elinizi yukarı kaldırın ve elinizi sağ kulağınızın arkasından avucunuzla gerdirin. Kafanızı çevirerek sağ elinize bakın. Yaklaşık 30 saniye bu pozisyonda bekleyin.