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Sırtına bağladığı kazanla sokak köpeklerine yemek taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da bir hayvansever, sırtında taşıdığı yemek kazanıyla sokak köpeklerine etli pilav dağıtıyor - Hayvansever Aslan: - "Bunlar kötülükten anlamayan canlılar. Çocuklarımın rızkı olan parayı ayırdıktan sonra kendime kalan harçlıkla bu hayvanlar için kasaptan et ve kemik alıyorum. Kimseden bir destek almıyorum"

Adana'da bir hayvansever sırtına bağladığı yemek kazanıyla taşıdığı etli pilavı sokak köpeklerine dağıtıyor.

Adanalı Osman Aslan, sokak hayvanları için evinde yaptığı yemekleri sırtına düzenek yardımıyla astığı kazana koyup motosikletiyle sokak sokak dolaşıyor.

Hayvanların yemeklerini plastik tabaklara koyarak veren Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada bir gün kendi imkanları ölçüsünde sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Kasaptan aldığı et ve kemiklerle hayvanlar için pilav yaptığını belirten Aslan, yemeği hazırlamak için gece boyunca çalıştığını anlattı.

İnsanlardan zarar gördükçe hayvanları daha çok sevmeye başladığını ifade eden Aslan, "Ben 58 yaşındayım. Bu zamana kadar kimseye haksızlık yapmadım. Kimsenin bir kuruş parasını yemedim. Ancak insanlar beni çok dolandırdı. Daha sonra anladım ki insanlarda vicdan kalmamış." dedi.

Yaklaşık iki yıldır sokak hayvanları için sırtındaki kazanla yemek taşıdığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bunlar kötülükten anlamayan canlılar. Çocuklarımın rızkı olan parayı ayırdıktan sonra kendime kalan harçlıkla bu hayvanlar için kasaptan et ve kemik alıyorum. Kimseden bir destek almıyorum. İnsanların ne kadar vicdansız olduklarını ne kadar ihanet edebildiklerini öğrendiğim için bu yemekleri dağıtıyorum. İnsanları tanıdıkça hayvanlara değer vermeye başladım. İnsanlar araba alıyor, arsa alıyor, daireler alıyor. Yiyip içip eğleniyorlar ama gözleri doymuyor. Hayatta bunlardan zarar gelir mi? Bakın para atıyorum yere ama sadece kokluyorlar. Kim benim evimde yemek yediyse kime iyilik yaptıysam beni dolandırdı. Dolandırıcılar sahtekarlar bunlara kurban olsun. "ifadelerini kullandı.

Aslan, insanların en azından yedikleri yemeklerin artıklarını bu hayvanlara vererek besleyebileceklerini sözlerine ekledi.

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