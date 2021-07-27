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  4. Şişli'de AVM'de 'Pes' dedirten hırsızlık! Tezgahın öbür tarafına atlayıp paraları çaldı

Şişli'de AVM'de 'Pes' dedirten hırsızlık! Tezgahın öbür tarafına atlayıp paraları çaldı

27.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir alışveriş merkezindeki lokantanın etrafında dolanan soğukkanlı hırsız, tezgahının önüne atlayarak bir miktar para çaldı. 73 adet suç kaydı olduğu belirlenen hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

Şişli'de alışveriş merkezindeki lokantanın önünde dolanan hırsız kısa süre harekete geçti. Etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığı sırada tezgahın öbür tarafına atladı. Ardından tezgahı boydan boya kontrol eden hırsız, bir miktar çaldı. Tezgahın arkasına atlayan hırsız kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

73 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen E.C.T. Zeytinburnu'nda yakalandı. Benzer suçlardan 73 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Şişli
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