HABER
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şişli'de korkunç olay! 17 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şişli'de korkunç olay! 17 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Şişli'de 17 katlı binanın çatısından beton zemine düşen 50 yaşlarındaki Cengiz Çaylak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi İETT Bloklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi ve babası ile yaşayan 50 yaşlarındaki Cengiz Çaylak,17 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle asfalt zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri otoparkta bir kişinin yerde yattığını gördü. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çaylak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çaylak'ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de sitede ve sitenin otoparkından incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Cengiz Çaylak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandıGenç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
Diğer Haberler
Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti! Neler çıktı neler

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti

Bakan Akar: Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti! Neler çıktı neler

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti

Bakan Akar: Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Uygulamada Aç