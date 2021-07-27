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Şişli'de korkutan gece! Apartman sakinleri fark etti

27.07.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Feriköy mahallesinde bulunan elektronik cihaz satışı yapan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Maddi hasar oluşmasına neden olan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şişli'de korkutan gece! Apartman sakinleri fark etti

Yangın, saat 03.00 sıralarında Şişli - Feriköy - Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik cihaz satışı gerçekleştiren dükkânda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dükkânda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

APARTMAN SAKİNLERİ FARK ETTİ

Dükkanın üstünde bulunan apartman dairesindeki sakinler ise yangının çıktığını fark etti. Apartman sakinleri ve vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanın kepengini kırarak yangına müdahale etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri ise yangına kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın çıktığı dükkânda ise kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi. Çıkan yangın sonucu dükkanda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

İHA

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yangın İstanbul
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