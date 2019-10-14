HABER

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Şişli ve Bakırköy’de huzur uygulaması yapıldı.

Şişli ve Bakırköy’de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT’sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy’deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli’de Büyükdere Caddesi, Bakırköy’de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT’sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.