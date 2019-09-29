Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (3)

\u00d6zg\u00fcr EREN\/\u0130STANBUL,(DHA) \u015e\u0130\u015eL\u0130'de Halide Edip Ad\u0131var Mahalles'nde 5 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.PARTNERCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan Ebru \u015eall\u0131-U\u011fur Akku\u015f \u00e7iftine tebrikBah\u00e7ede oynarken fenala\u015f\u0131p \u00f6len Kaan, Kayseri'de topra\u011fa verildiAmasra, do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ve tarihiyle ilgi g\u00f6r\u00fcyor
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