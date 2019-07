Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı

Şişli’de aynı evde kaldıkları Moğolistan uyruklu şahsı öldüresiye döverek ölümüne neden olan 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak’ta 17 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Bol Baatar (44) ve kız arkadaşı Myanganbayar C. (43) ile aynı evi paylaşan Moğolistan uyruklu Uugonzolboo Bold Batar (26), Mandukhaı Bat-Erdene (28), Tsenguun B. (30), Jambajamts M. (26), Baasankhu A. (24) ve Khudermunkh C. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 6 kişi, Bol Baatar ve Myanganbar C.’yi dövmeye başladı. Myanganbar C. kaçarken, şüpheliler Bol Baatar’ı darp etmeye devam etti. Bol Bataar’ı öldüresiye döven şahıslar daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra kendine gelen Bol Baatar, kız arkadaşını aradı ve yerini öğrenerek onun yanına gitti. Kız arkadaşının kaldığı eve giden Bol Baatar, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek uyudu. Bol Baatar’ın yatakta hareketsiz şekilde yattığını gören kız arkadaşı, öldüğünü fark edince paniğe kapılıp evden ayrıldı. İki gün boyunca Bol Baatar’dan haber alamayan arkadaşları, kaldığı evde de Baatar’ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek Bol Baatar’ın olaydan sonra gittiği yeri tespit etti. Şahsın bulunduğu adrese giden polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtığında Bol Baatar’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis, Bol Baatar’ın kız arkadaşının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olayın sorumlusu oldukları düşünülen 6 kişiyi 20 Temmuz Cumartesi günü yaşadıkları evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinde Bol Batar’ı dövdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.