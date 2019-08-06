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ŞİŞLİ'DE OTEL MÜŞTERİSİNİN, ÇALIŞANI BIÇAKLAMA ANLARI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı.

*Şişli'de bıçaklı saldırı dehşeti

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde otel çalışanına saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevlinin bıçaklandığı, saldırganın koşarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay 25 Temmuz günü Şişli cumhuriyet Mahallesinde saat 14.40'ta meydana geldi. İddiaya göre otel çalışanı otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyarıda bulundu. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

BİR SÜRE SONRA ELİNDE BIÇAKLA GELDİ
Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A. o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı. Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANININ DEFALARCA BIÇAKLADI
İkili arasında arbede yaşanırken çevredeki vatandaşlarda kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-(Güvenlik Kamerası)
-Müşterinin otel çalışanının boğazına bıçak dayaması
-Otel çalışanının müşterisinin elinden kurtularak nalbur dükkanına girmesi
-Eli bıçaklı kişinin çevredeki vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılması
-Nalbur dükkanından elinde sopayla çıkan otel çalışanının eli bıçaklı kişiye vurması
-Otel çalışanı ile eli bıçaklı otel müşterisi arasında yaşanan arbede
-Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması
-Yere düşen otel çalışanının eli bıçaklı kişi tarafından defalarca bıçaklanması
-Çevredeki vatandaşların eli bıçaklı kişiye müdahale etmeye çalışması
-Otel çalışanını bıçaklayan kişinin koşarak kaçması
-Bıçaklanan otel çalışanına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yapması

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