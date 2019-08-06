ŞİŞLİ'DE OTEL MÜŞTERİSİNİN, ÇALIŞANI BIÇAKLAMA ANLARI KAMERADA 

*Şişli'de bıçaklı saldırı dehşeti

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde otel çalışanına saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevlinin bıçaklandığı, saldırganın koşarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 25 Temmuz günü Şişli cumhuriyet Mahallesinde saat 14.40'ta meydana geldi. İddiaya göre otel çalışanı otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyarıda bulundu. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

BİR SÜRE SONRA ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A. o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı. Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.