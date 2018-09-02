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Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Çağlayan istikametine seyreden Halil İbrahim Dönüş yönetimindeki 34 FM 4202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kaza sırasında yaralanan ve araçtan kendi çabasıyla çıktığı öğrenilen Halil İbrahim Dönüş, çevrede bulunanlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Şişli trafik kazası

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