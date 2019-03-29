"Şişmanlık multipl miyelom riskini artırabilir"

İSTANBUL, (DHA)- İÇ Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Atilla Özkan, multipl miyelom tanısının ağırlıklı olarak 65-70 yaşları arasında konduğunu belirterek, "Sebze ve balık ağırlıklı beslenenlere oranla hayvansal yağ ağırlıklı beslenenlerde ve şişman kişilerde bu hastalık daha sık gözlenebiliyor" dedi.

Kötü huylu kan hastalıkları denince lösemiden sonra ikinci sırayı multipl miyelomun yer aldığını belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Atilla Özkan, hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın, bağışıklık sistemi, böbrekler ve kemikler üzerinde yaratabileceği sorunlar nedeniyle hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Atilla Özkan, Türkiye'de 100 binde 4 kişide hastalığa rastlandığını belirtti.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER HASTALIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Hastalığın ortaya çıkış nedeni hakkında net bir bilgi olmadığını ifade eden Doç. Dr. Atilla Özkan, "Bazı risk faktörlerine sahip kişilerin hastalığa yakalanma ihtimali artıyor. Günümüzde kabul gören faktörler arasında kimyasallar, petrol ve radyasyona maruz kalınması sayılıyor. Beslenme alışkanlıklarıyla arasında kesin bir ilişki konamasa da, sebze ve balık ağırlıklı beslenenlere oranla hayvansal yağ ağırlıklı beslenenlerde ve şişman kişilerde bu hastalık daha sık gözleniyor. Bununla birlikte mesleki ve çevresel faktörler de suçlanan diğer olası nedenler arasında yer alıyor. Nükleer endüstri çalışanları başta olmak üzere petrol ve deri endüstrisi ile tarımsal sektör çalışanları multipl miyelom gelişimi açısından riskli sektörler olarak kabul ediliyor" dedi.