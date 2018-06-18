Sistitten korunmak için 8 altın kural

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, sistit belirtileri ve tedavisi ile sistitten korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sistit oluşumunda çevresel faktörler etkili

Sistit, böbreklerdeki kanın temizlenmesinden sonra atıkları içeren idrarın, bir depo görevi gören idrar torbasında toplanması sonucunda, mesanede meydana getirdiği hasardır. Sıklıkla enfeksiyonlara bağlı gelişen iltihapla ortaya çıkar. Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sistite neden olabilmektedir. Direkt olarak etkisi bulunmasa da tatil döneminde havuza, denize girmek, soğukta kalmak, uzun süre ıslak mayo ile kalmak da sistitin oluşması için kolaylaştırıcı faktörlerdir.

Yetersiz sıvı alımı sistit belirtileri verebilir

Zararlı bakterilerin idrar yolundan mesaneye ulaşması ile ortaya çıkan enfeksiyon, sistitin bazı belirtilerini ortaya çıkarır. Bunlar sıklıkla, idrarda yanma ve sık idrara çıkma gibi sorunlardır. Bu şikayetler en sık görülen sistit belirtileri olsa da her zaman sistit göstergesi değildir. Aşırı sıvı, çay, kahve tüketilen durumlarda normalde de sık sık idrara çıkma görülebilir. Bunun dışında az su içmeye veya aşırı terlemeye bağlı olarak da idrar miktarı azalır ve rengi koyulaşır. Bunun sonucunda idrar yapma sırasında yanma, sık idrara gitme olabilir. Şikayetler yaşam konforunu olumsuz etkilemiyorsa, öncelikle alınan sıvı miktarını artırmak yeterli olabilir.