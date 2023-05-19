Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

Artık önüne gelen site yöneticisi olamayacak. Site yönetimi için bundan sonra mesleki yeterlilik aranacak. Sınava girip yeterli puanı alan yönetici olacak. Site yöneticilerine göre bu yeterli değil. Etkin bir denetimin de olması gerektiğini savundular.

"SİTELER SUİSTİMALE EN AÇIK YERLER"

Site yöneticisi Ahmet Avcı, "Siteler suistimale en açık yerler. Belirli testlerden geçirildikten sonra belge alarak bu görevi yapması uygun. Hizmet değil rant amaçlı görev yapılıyorsa yolsuzlukluların yapılması kaçınılmaz" diye konuştu.

"MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAVLAR YAPILACAK"

Kanal D Haber'in haberine göre Site Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır, "Site ve tesis yönetimlerinde liyakatlı kişiler yer alacak. Federasyona bağlı tüm tesis site yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldık. Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak" dedi.

