HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

19.05.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Site yöneticileri için yeni bir dönem başlıyor. Site yöneticisi olmak için bir dizi şart getiriliyor. Site yöneticileri artık sınava girecek, yeterlilik belgesi alacak. Site Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır, "Federasyona bağlı tüm tesis site yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldık. Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak" dedi.

Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

Artık önüne gelen site yöneticisi olamayacak. Site yönetimi için bundan sonra mesleki yeterlilik aranacak. Sınava girip yeterli puanı alan yönetici olacak. Site yöneticilerine göre bu yeterli değil. Etkin bir denetimin de olması gerektiğini savundular.

site3

"SİTELER SUİSTİMALE EN AÇIK YERLER"

Site yöneticisi Ahmet Avcı, "Siteler suistimale en açık yerler. Belirli testlerden geçirildikten sonra belge alarak bu görevi yapması uygun. Hizmet değil rant amaçlı görev yapılıyorsa yolsuzlukluların yapılması kaçınılmaz" diye konuştu.

"MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAVLAR YAPILACAK"

Kanal D Haber'in haberine göre Site Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır, "Site ve tesis yönetimlerinde liyakatlı kişiler yer alacak. Federasyona bağlı tüm tesis site yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldık. Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galata Köprüsü'nden düştü! Cansız bedeni saatler sonra bulunduGalata Köprüsü'nden düştü! Cansız bedeni saatler sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!
TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...
Anahtar Kelimeler:
site

En Çok Okunan Haberler

Seçim gecesi çok konuşulmuştu! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Seçim gecesi çok konuşulmuştu! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı!

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."

Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.