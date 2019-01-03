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Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kent genelindeki göl ve göletlerin donmasına neden oldu. Buzlarla kaplanan Tödürge Gölü, ziyaretçilerinin bambaşka bir atmosfer yaşamalarına neden oluyor. Serpincik Göleti, Hafik Gölü'nün de buzla kaplandığı şehirde eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

Donan göller üzerinde oluşan doğal şekiller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yazın piknikçilere ev sahipliği yapan göl, kışın da doğa sporuyla uğraşan turistlerin uğrak noktası oluyor. Doğa sporu tutkunları, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde göllere dalış yaparak sualtındaki güzelliklere de şahit oluyor.

Göller buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge, buz tuttu. Kent genelindeki birçok gölde meydana gelen buzlanma, havadan görüntülendi. Donan göller üzerinde oluşan doğal şekiller ilgi çekti.
Sivas'ta son 2 haftadır etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kent genelindeki birçok gölet ve gölde buzlanma meydana geldi. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti, Hafik ilçesi yakınındaki Hafik Gölü, Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü ve Zara ilçesi yakınındaki Tödürge Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
5 kilometrekare alana sahip, şehrin en büyük gölü olan Tödürge'de güzel manzara oluştu. 17 balık türünün yaşadığı, 4- 10 metre derinliğe sahip Tödürge Gölü, yaz aylarında ise kuşların doğal konaklama ve üreme merkezleri arasında yer alıyor.
Gölde; balık türlerinden tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayana rastlanıyor. Yazın doğaseverler ve piknikçilerin akın ettiği gölün kenarı, kışın boş kalıyor. Kış aylarında buz tutan gölde ayrıca doğa sporları meraklılarınca dalışlar gerçekleştiriliyor.
Hafik ilçesinin bitişiğinde bulunan Hafik Gölü'nde, her yıl Aralık ayında başlayan yüzeydeki buzlanma, mart veya nisan ayına kadar kalıyor. Gölün bu yıl donan yüzeyinde oluşan doğal şekiller ise ilgi çekti. Buz yüzeyinde oluşan ve havadan drone ile görüntülenen oluşumlar dikkat çekti.
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Sivas kar

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