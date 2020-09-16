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Sivas’ta 17 yaşındaki gencin feci ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Sivas’ta 17 yaşındaki gencin feci ölümü!

Olay, Kılavuz Mahallesi, Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. (17) isimli genç mezarlık arkasındaki kayalıkların bulunduğu kısma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle genç, yaklaşık 30 metrelik yükseklikten aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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