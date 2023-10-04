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Sivas'ta dere yakınındaki arazide şaşırtan görüntü! "Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık"

04.10.2023 18:44 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta, Tavra Deresi mevkisi, daha önceden kullanılıp atılmış 40 gelinlikle doldu. Bölgede yürüyüş yaparken durumu gören Volkan Eren, Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık" dedi. Eren, "Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş. Şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta dere yakınındaki arazide şaşırtan görüntü! "Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık"

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Tavra Deresi mevkisi, kullanılmış gelinliklerle doldu. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yolu yanındaki araziye kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 40 gelinliğin, rüzgar nedeniyle de etrafa saçılmış durumda olduğu görüldü.

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"TAVRA DERESİ, GELİNLİK DERESİNE DÖNÜŞMÜŞ"

Bölgede doğa yürüyüşü yaparken gelinliklere rastladığını söyleyen Volkan Eren, "Arkadaşlarımızla burada patikada yürüyüş yapıyorduk. Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bugün de burayı görünce bayağı dikkatimizi çekti. Bütün gelinlikler özellikle buraya atılmış. Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş resmen. Çok şaşırdık.

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"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Burası bir de çukur bir yer. Buraya girilmediği zaman çok da görülecek bir yer de değil. Sebebi ve kimin attığı da belli değil. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

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(DHA)

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Sivas gelinlik dere

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