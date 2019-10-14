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Sivas'ta korkutan yangın! At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 02:21 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı.

Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. (İHA)

Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyat yapan askeri konvoyda yangın!Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyat yapan askeri konvoyda yangın!
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Anahtar Kelimeler:
Sivas at çiftliği yangın

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