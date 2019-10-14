HABER

Sivaslı gazilerden, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

SİVAS Muharip Gazileri Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız" dedi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Muharip Gazileri Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız" dedi.

Sivas Muharip Gazileri Derneği binasında açıklama yapan derken başkanı Fuat Ahıskalı, Kıbrıs gazileriyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sözlerine tepki gösterdiklerini belirtti. Ahıskalı, "Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı günündeyiz. Asker ve sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Onların acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Haklı davamızda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız’ın aldığı kararı 82 milyon canıgönülden destekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sınırlarımızı koruyoruz. Bir karış toprak için canımızı vermeye topyekun hazırız. Biz Kıbrıs gazilerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri çok üzmüştür. Sayın Akıncı, siz Atlılar, Sandallar ve Girne şehitliklerine giderek bir Fatiha okumadınız mı? Sizi gaziler olarak nefretle kınıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı olmasaydı siz o koltukta oturamazdınız" ifadelerini kullandı.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019/4 denetimi"İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019/4 denetimi"
Türkiye’nin dört bir yanını gezip yöresel lezzetleri tanıtıyorlarTürkiye’nin dört bir yanını gezip yöresel lezzetleri tanıtıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' sözlerine açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

Geleceğe Mektup

Geleceğe Mektup

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Ligi'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Ligi'ne tepki

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.