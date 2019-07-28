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Sivas'ta çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta çatı yangını

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde 4 daire ve altında 2 dükkanın bulunduğu 2 katlı binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kangal itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine Sivas ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Binanın çatısının hasar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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