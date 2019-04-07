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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alaattin Kandemir (43) yönetimindeki 58 TD 483 plakalı hafif ticari araç, Suşehri-Sivas kara yolunun Çokrak tüneli yakınında Gemin Irmağı kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Safiye (39), çocukları Ahmet (13), Seyma (10) ve Zehra Kandemir (4) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Suşehri trafik kazası

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