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Sivas’ta trafik kazası 2’si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:32 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiyle göre, kaza, Yenişehir Mahallesinde gerçekleşti.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiyle göre, kaza, Yenişehir Mahallesinde gerçekleşti. Kazada A.Ç. yönetiminde ki 34 EA 4265 plakalı kamyonet Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 58 NH 600 plakalı otobüse çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü A.Ç. E.P. çarpmanın etkisi ile kamyonette sıkıştı. İ.K. ise yaralı olarak çıkartıldı. A.Ç. ve E.P. itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları araçtan çıkartılabildi. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ç. ve E.P.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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