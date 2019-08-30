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Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Halil Çakmak yönetimindeki 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında Osman İlhan'ın kullandığı 34 GN 3775 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücü Osman İlhan, eşi Seher İlhan ve kızı İmran Bilgin ile diğer araçta bulunan Gülsüm Çakmak, Arslan Kurnaz, Yusuf Karabulut, Hacı, Sevgi ve Hayrunnisa Cevahiroğlu yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Suşehri trafik kazası

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