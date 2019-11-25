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Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlayan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Çakırlı köyü kırsalında Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C'nin (32) izinsiz yaban keçisi avladığını belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yasaklı tür avlamaktan 20'şer bin lira idari para cezası verildi.

Avlanan yaban keçisi, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

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