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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 23:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 22.30 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eraydın AYTEKİN- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen Ağrı'dan, Bursa yönüne giden 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve içerde sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıSivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıSivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıSivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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