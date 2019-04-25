HABER

Sivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

SİVAS Valisi Salih Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sivas Kongresi dönemine ait daha önce bir kaynak kitap bulunmadığı ve kendisinin bastırdığı yönündeki sözlerine cevap verdi.

Sivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabı

SİVAS, (DHA) - SİVAS Valisi Salih Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sivas Kongresi dönemine ait daha önce bir kaynak kitap bulunmadığı ve kendisinin bastırdığı yönündeki sözlerine cevap verdi. Vali Ayhan, İmamoğlu'nun hazırlattığı kitaptan çok daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın'ın 'Milli Mücadalede Sivas 108 Gün' adlıi aynı isimde kitabı bulunduğunu söyledi. 'Milli Mücadelede Sivas 108 gün' kitabının yazarı Ahmet Necip Günaydın da sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
Vali Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 'Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Ayhan, ismini vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun katıldığı bir tv programında, Sivas Kongresi döneminde Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gün ile ilgili bir çalışma yapılmadığını iddia ettiğini ve kendisinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bu dönemin kitaplaştırıldığını söylediğini ifade eden Ayhan, iddiasının aksine bu dönemi anlatan bir kitabın daha önce var olduğunu dile getirdi.
Maksadının polemik yaratmak olmadığını belirten Ayhan, "Emeklerini haksızlık yaparak oy devşirmek doğru değil. Özellikle şu vurgulanmaya çalışılıyor: Sivas'ta 108 gün ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. 'Araştırdım, kaynak bulamadım' deniyor. Ben önce rahatsız oldum. Siyasi bir malzeme olur diye cevap vermek istemedim. Ancak çok daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın'ın 108 Gün isimli kitabı vardı. Onun da bu olaya çok üzüldüğünü görünce açıklama gereği duydum. Sivas'ta geçmiş dönemde özellikle 108 gün kitapları basılmıştır. Gerek belediye, gerek valiliğimiz bu tür yayınlar hazırlıyor. Onların basılan kitabı da hemen hemen isim olarak aynı ve hatta kitabın ana kaynakçasının birinci sırasında Ahmet Necip hocanın kitabı kaynak gösteriliyor. Hem Sivas Valiliği'nin yayını olan bu kitap kaynak gösterilirken, hem de 'Sivas'ta böyle bir çalışma yapılmamıştır' demek garip bir durumdur. Burada ya bir iyi niyet yoksunluğu var ya da popülist bir davranış var. Kendisini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben İl Özel İdare'de Genel Sekreter olduğum dönemde de Necip hocamızla bir çalışma yaptık. 'Çocuk Gözüyle 108' kitabını hazırladık. Yani Sivaslılarla 108 gün kavramı çok anlamlı. Bana göre bunun patentini de almamız lazım. Bizim bir değerimiz. Çok anlamlı hale de gelmeye başladı. Atatürk'ün Sivas'a geldiği her günü çok güzel bir şekilde resmediliyor, hatta devam da ediyor. Daha çok güzel şeyler çıkacak. Hatta kaynaklar Sivas'tan başka yerde de yok. Ciddi şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.
'Milli Mücadelede Sivas 108 gün' kitabının yazarı Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sivas'ta 108 Gün hakkında kaynak kitap yok denilmiş ama kaynakçada kitabımız en üstte yer alıyor. Kaynakça benzerliği de ayrı bir konu. Yok sayılmak emek inkarıdır. Ekrem Bey'i yanıltanların sorgulanması gerekmiyor mu? Nezaketen aramak, isim hakkını rica etmek ve yararlanmak istenebilirdi. Tarihe ve Sivas'a emek ürünü kazandırdığımız 108 gün kavramına ve içeriğine hazıra konduculuk yapılmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Sivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabıSivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabıSivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabıSivas'tan, İmamoğlu'na kitap cevabı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine dair yeni çalışmalarTürk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine dair yeni çalışmalar
Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardıKafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.